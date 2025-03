Ilrestodelcarlino.it - Controlli e multe nei locali. Sporcizia, chiusa pizzeria

e incuria allarmante, i carabinieri fanno chiudere unavicino alla stazione ferroviaria. Il controllo è stato fatto martedì, durante un servizio incentrato sulla sicurezza alimentare e sul lavoro che ha visto operare il Nas, il Nil e il Nucleo Cites dei forestali. I militari hanno eseguito ispezioni mirate negli esercizi commerciali del Piano, Archi e stazione lungo le vie Marconi, Flaminia e piazza Rosselli. Molte delle attività controllate, minimarket, barbieri e alimentari, sono state multate per un totale di 85mila euro per violazione delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per latrovata in cattive condizioni igieniche c’è stata la sospensione immediata dell’attività. All’interno dell’esercizio l’assenza dei requisiti minimi di pulizia e la totale mancanza di rispetto dei criteri di conservazione degli alimenti.