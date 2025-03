Ilfattoquotidiano.it - “Contro i giganti”, le inchieste sui colletti bianchi viste da dentro. La prima presentazione a Roma

Da Calciopoli a Lady Asl, dalla P3 a Consip e all’inchiesta sullo stadio della. Notti senza sonno ad ascoltare telefonate in diretta, pedinamenti estenuanti con il timore di essere scoperti e mandare a monte un’intera operazione, riunioni serrate con magistrati e superiori che non sempre sono gli alleati che ci si aspetterebbe. Con(edito da Paperfirst) Massimiliano Vucetich porta i lettorile più famose indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri di. Oggi alle 17,30 ladel libro al teatro Tordinona di, in via degli Acquasparta, 16. In dialogo con l’autore ci saranno Antonio Massari, giornalista del Fatto Quotidiano e Giancarlo Capaldo, magistrato. Sarà l’occasione per sapere di più e più da vicino delle più importanti indagini suinel racconto di un insider.