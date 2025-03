Juventusnews24.com - Continassa Juve: – 2 al Genoa. Su cosa ha lavorato Tudor e gli aggiornamenti su Douglas Luiz e Cambiaso

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gliin casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaNel pomeriggio la squadra si è ritrovata al Training Center per una nuova sessione di lavoro focalizzata sulla tattica e su situazioni di gioco su palla inattiva. Anche per domani, vigilia della gara contro la formazione ligure, l’appuntamento è fissato al pomeriggio.Anche oggi,hanno continuato col lavoro differenziato.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.