Contesa per la bretellina mai completata. Tra Comune e assicurazione parola ai giudici

Sarà il tribunale probabilmente a definire latradi Codogno e l’agenzia diche avrebbe dovuto liquidare la polizza fidejussoria legata alla realizzazione del comparto residenziale di viale Vittorio Veneto (mai terminata per il fallimento Contardi) e che, come oneri accessori, prevedeva tutta una serie di interventi tra i quali lache deve collegare via Forlanini con viale Buonarroti e che ad oggi è incompleta. Infatti l’autorità giudiziaria ha disposto la consulenza tecnica di ufficio prevedendo l’avvio delle operazioni di perizia per capire quello che è stato fatto e quello che manca ancora da realizzare. Il braccio di ferro trae agenzia assicurativa verteva sulla somma da corrispondere alle casse comunali che l’ente pubblico non riteneva congrua rispetto a quanto avrebbe voluto liquidare la controparte.