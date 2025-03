Calciomercato.it - Conte, nuovo presidente e Giuntoli fuori: nasce la Juve dei grandi ex

Aria di rivoluzione in casa bianconera: cambi nella dirigenza e anche in panchina, la società punta sugli exAria di rivoluzione, per unantus sempre più fatta daex. C’è chi è appena tornato, ma forse per restarci poco, come Igor Tudor, c’è chi invece potrebbe vedere crescere le proprie mansioni, come Giorgio Chiellini.ntus,per ripartire (LaPresse) – Calciomercato.itMa andiamo con ordine. La notizia dell’esonero di Thiago Motta tiene ancora banco in casa bianconera. Il tecnico, “scippato” al Milan nell’estate scorsa, ha visto terminare in anticipo la sua avventurantina con tanti bassi e pochi alti. Ed ora il club è chiamato a conquistare il quarto posto per evitare una debacle totale. Per questo compito è stato chiamato Igor Tudor, che ha 9 gare a disposizione per provare a centrare l’obiettivo.