Spazionapoli.it - “Conte è la prima scelta”, Tuttosport spaventa il Napoli

Il tecnico azzurro è laper il futuro del top club di Serie A: Antoniopuò lasciareal termine dell’annoAntonioè un nome che fa tremare i polsi ai tifosi, e non solo a. L’allenatore, con il suo carisma e la sua grinta, ha già provato a mettere il cuore in mano alla piazza azzurra, rassicurandola sul suo futuro. Ma, come si sa, nel calcio le parole sono importanti, ma i fatti lo sono di più.Al termine della stagione, sarà il momento di tirare una linea e capire quali siano i prossimi obiettivi, soprattutto sul mercato. Ilsogna di trattenerlo, ma dall’altra parte c’è un Milan che, dopo un dietrofront clamoroso, sembra pronto a fare sul serio per portarlo a casa.Paratici sponsorizzaal Milan: è lui il piano ALa situazione rossonera, infatti, ha preso una piega inaspettata.