Secoloditalia.it - Conte contro “Israele criminale” ed ebrei “complici”. Sepolto dalle critiche, Malan: parole razziste

Giuseppenel suo iperattivismo finisce nella bufera. Nessun titolo sulla manifestazione del 5 aprile, annunciata con rulli di tamburo, che ha già mandato in corto circuito i dem. L’ex avvocato del popolo è sui giornali per un attacco webglidiche ha scatenato un polverone. Va bene strizzare l’occhio alla Palestina, va bene stracciarsi le vesti per la pace arcobaleno ma stavolta Giuseppe ha esagerato. In un video pubblicato qualche giorno fa, il leader del M5S ha attaccato frontalmente il governo di, “reo dello sterminio dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania”. Senza tanti giri dilo ha definito un ‘governo”. Per poi attaccare, non c’è da stupirsi, la premier Giorgia Meloni e lanciare un appello “a tutti gli”. “Dovete assolutamente dissociarvi perché il silenzio qui diventatà”.