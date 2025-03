Lortica.it - Consiglio Comunale di Arezzo: strade, cantieri e polemiche su Israele. Approvato il bilancio 2024 tra luci e ombre

Questa mattina in apertura deldiè stata premiata Ginevra Bindi, 15enne ginnasta della Ginnastica Falciai, per il suo recente successo internazionale alla Aphrodite Cup in Grecia. In rappresentanza dell’Italia come individualista Junior, Ginevra ha vinto il bronzo alle clavette e si è qualificata per altre finali. Il sindaco Alessandro Ghinelli le ha consegnato una targa durante la seduta, ricevendo l’applauso dell’aula. Obiettivo futuro: le Olimpiadi.InterrogazioniVia Padre Caprera – La consigliera Valentina Sileno ha chiesto chiarimenti sui ritardi nella sistemazione della strada, ristretta da anni. L’assessore Alessandro Casi ha spiegato che il progetto di consolidamento è in attesa di autorizzazione dalla Soprintendenza.Via Fiorentina – Egiziano Andreani e Alessandro Caneschi hanno criticato la lunga durata del cantiere e i costi lievitati.