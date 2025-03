Lanazione.it - Consiglio Comunale del 27 marzo, le interrogazioni

Arezzo, 272025 –272025 /La prima interrogazione è stata presentata dalla consiglieraValentina Sileno che ha sottolineato come ancora via Padre Caprera versi in una condizione caratterizzata dal restringimento della sua carreggiata. “A quando la sistemazione? Sono passati due anni da quando ci siamo interessati a questo tema”. L’assessore Alessandro Casi: “il 9 agosto scorso un professionista è stato incaricato di redigere la relazione geologica che ci è stata fornita il 29 gennaio 2025. Il 3 febbraio tale documento è stato integrato con le valutazioni strutturali di un ingegnere. La soluzione proposta è dunque un consolidamento a sostegno della strada e di una parte della porzione muraria: tale progetto dovrà essere inviato ancora alla soprintendenza per l’autorizzazione definitiva dopo di che partiremo con i lavori”.