Ilrestodelcarlino.it - Conselice, un nuovo veicolo per la casa protetta: il grazie dell’Asp alla BCC

Presso laJus Pascendi di, è stata inaugurata una nuova autovettura Citroën Berlingo a servizio degli ospiti della struttura e del centro per anziani di Voltana. Il, che può ospitare fino a tre anziani più una carrozzina ed è munito di pedana per il trasporto di persone con disabilità, è stato acquistatoanche a un significativo contributo della BCC ravennate, forlivese e imolese. Erano presenti, per l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, l’amministratrice unica Emanuela Giangrandi, la direttrice Monica Tagliavini e la coordinatrice della struttura Nadia Samorini. Per la BCC, hanno partecipato la presidente del Comitato Locale di Lugo Emanuela Bacchilega, la capo Area Territoriale Fabiana Turchi e il componente del Comitato Locale Pierluigi Ravagli.