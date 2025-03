Ilrestodelcarlino.it - Conquistata da un pitbull decide di adottarlo

Una storia di animali, a lieto fine. A fine gennaio, nel corso della passeggiata per le vie del centro della città, svolta da cinque volontari dell’Enpa in compagnia di altrettanti cani del canile comunale, un pibull ha attirato l’attenzione di una donna, Claudia. L’animale rispondeva al nome di ’Gomma’ e questo nome originale era dovuto al fatto che era stata trovata, in stato di abbandono, presso l’officina di un gommista di Ravenna nello scorso mese di agosto. Il cane era privo di microchip e pertanto non era stato possibile individuare il proprietario. ’Gomma’ era stato così portato presso il canile comunale e là Claudia era andata a cercarla con l’intenzione di adottarla. "La donna – spiega l’Enpa– ha quindi svolto un periodo di affiancamento unitamente all’educatore del canile e questo per meglio gestire il cane, trattandosi di un