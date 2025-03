Anteprima24.it - “ConosciAMO BENEVENTO”, il 2 aprile tappa ad Apice nel segno della solidarietà

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIlCalcio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti” di, la Pasticceria Martuccio e Spazio Conad, annuncia con orgoglio una nuovadel progetto “”, un’iniziativa che unisce sport, territorio e.Nel corso dell’evento, in calendario il 22025, sarà presentato il progetto solidale che ha portato alla realizzazioneColomba Pasquale e dell’Uovo di Pasqua Ufficiali delCalcio. Per ogni prodotto venduto, saranno devoluti 2,00 euro al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di. Un gesto concreto per offrire sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali e partner del progetto, tra cui il Sindaco diAngelo Pepe, il Dott.