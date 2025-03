Ilrestodelcarlino.it - Confiscati beni per oltre 4 milioni a imprenditore di Bologna. La Finanza: “Socialmente pericoloso”

, 27 marzo 2025 – La Guardia diha confiscatoperdi euro a Salvatore Marrazzo della pizzeria La Bella Napoli diriconosciuto dalle Fiamme Gialle come “”. Il provvedimento di confisca, diventato definitivo dopo la sentenza della Cassazione, è stato eseguito dalle Fiamme Gialle nei confronti dell’53enne di origini campane, ma residente da anni a, e comprende sette compendi immobiliari, che si trovano principalmente nel centro storico die di Riccione, alcuni dei quali utilizzati per attività commerciali tra cui (tra cui il ristorante-pizzeria 'La Bella Napoli' di via San Felice ae il bed and breakfast 'Maison Juliette' di via Riva Reno, nelle immediate vicinanze), disponibilità monetarie, polizze vita e altri strumenti finanziari per1,6di euro; infine una società titolare delle suddette attività commerciali.