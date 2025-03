Calciomercato.it - Conferenza stampa Tudor: “Tutti vorrebbero allenare la Juve” | LIVE

Lantus presenta il nuovo allenatore: le dichiarazioni del tecnico croato inLantus riparte da Igordopo il ribaltone in panchina con l’esonero domenica scorsa di Thiago Motta.Igor(LaPresse) – Calciomercato.itAll’allenatore croato il compito di risollevare la squadra bianconera e centrare l’accesso tra le prime quattro in campionato per la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per il progetto sportivo della ‘Vecchia Signora’.interviene dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium per la presentazione come nuovo allenatore della.Il Dt Giuntoli apre la: “Ringrazio Thiago Motta e il suo staff per l’impegno profuso. Vorrei chiarire una cosa: con Thiago rimarrà un grande rapporto, di stima e rispetto reciproco.