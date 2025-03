Anteprima24.it - Condominio di via Piermarini, Mastella: “Responsabilità dal passato, stiamo sbrogliando la matassa”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quest’oggi in Commissione Urbanistica, l’assessore Molly Chiusolo e il presidente Alfredo Martignetti, che ringrazio come ringrazio la dirigente Antonella Moretti che ha preso parte alla seduta e il personale del Settore, hanno spiegato in maniera molto chiara, decodificandone soprattutto i retaggi storici, la vicenda deldi via. Emerge chiaramente che letecnico-amministrative risalgono al 2011, quando la sanatoria fu rilasciata sulla base di una certificazione che appare non bastevole e comunque di un’istruttoria incompleta. E’ quest’amministrazione che ora sta cercando di sbrogliare la, mettendo al primo posto la sicurezza e l’incolumità delle persone”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente