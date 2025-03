Inter-news.it - Condò: «Per Inter e Napoli un vero pericolo! Inzaghi? Fatto lo step»

Leggi su Inter-news.it

si esprime sul confronto tra, indicando una rivale in Serie A difficile per entrambe. Poi elogia Simone.PARTITA CRUCIALE – Paolo, in collegamento su Sky Sport 24, indica la partita piùsa perin questo rush finale: «Ci sono due partite in comune per: quelle contro Parma e Bologna. Ildopo il Milan andrà a Bologna, l’lo farà tra il ritorno di Champions League col Bayern Monaco e la partita di ritorno di Coppa Italia col Milan. Si tratta della partita piùsa per entrambe perché il Bologna, secondo me, è la squadra che esprime il miglior calcio d’Italia. Bella da vedere e moltosa».Il giudizio disue sulle ambizioni dell’GIUDIZIO – Poisi esprime su Simone: «Giudizio molto positivo, indipendentemente da come andrà a finire la stagione dell’