Condannato a 5 anni di carcere lo scrittore Sansal: 80 anni, malato, è vittima delle tensioni tra Parigi e Algeri

Boualemè statoa cinquedi prigione dal tribunale di Dar El Beida, ad, a cui si aggiunge il pagamento di una multa di 500 mila dinarini (circa 3.500 euro), perché ritenuto colpevole di minaccia all’integrità nazionale. A 80di cancro, lofranco-no, detenuto dal 16 novembre scorso in una prigione di massima sicurezza poco lontano da, resterà dunque in. La sentenza è un po’ più clemente di quanto ci si aspettasse, ma resta pesante. Dopo un processo sbrigativo la settimana scorsa, durato meno di mezz’ora, un processo “fantasma”, secondo le parole dello stesso avvocato francese dello, François Zimeray, al quale la giustiziana non ha smesso di mettere i bastoni tra le ruote per impedirgli di assistere correttamente il suo cliente, il pubblico ministero aveva chiesto infatti contro lodiecidi prigione e un milione di dinari di multa.