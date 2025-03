Lanazione.it - Condanna per omicidio colposo: sei mesi di pena sospesa per la morte di Lorena Baldi

Leggi su Lanazione.it

Unache non è passta inosservata nel paese.di seiperper ladell’attrice, avvenuta il 22 luglio del 2017. Con lui altri cinqueti alla solita. Il sindaco Gianni Lorenzetti non si sottrare e commenta quanto accaduto: "Questa sentenza è stata del tutto inaspettata e lascia sicuramente l’amaro in bocca, perché il dolore per la scomparsa della nostra concittadina è ancora forte. So bene che nessuna decisione potrà mai alleviare la sofferenza di chi ha perso una persona cara, né quella della famiglia né la mia personale, perché ero molto legato a. Adesso aspetteremo di leggere le motivazioni della sentenza e valuteremo il da farsi, compresa la possibilità di un ricorso". "Sono sereno – prosegue –, perché so di aver fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità.