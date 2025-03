Bergamonews.it - Conclusi in anticipo i lavori per l’acquedotto in piazzale Sant’Agostino

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Si sonocon un paio di giorni diper il rifacimento delAlgua-Bergamo. Riaperto al traffico giovedì 27 marzo viale delle Mura nel tratto di, tra via Porta Dipinta e Porta, interessato dal cantiere di Uniacque.I, iniziati il 10 marzo scorso, si sonoinrispetto alla data annunciata del 29 marzo. La viabilità in viale delle Mura è stata regolarmente ripristinata a partire da questa mattina. Idi rifacimento delproseguiranno nelle prossime settimane lungo via della Fara e, per i tratti più stretti, sarà necessaria l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo.