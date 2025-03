Veronasera.it - Conciliazione tra vita e lavoro, presidio lavoratori di Arca Assicurazioni

Leggi su Veronasera.it

Domani, 28 marzo, dalle 10.30 alle 12, le lavoratrici ed idiVerona terranno undavanti all'ingresso della sede della società in Via Del Fante. L'iniziativa è promossa e sostenuta dalle categorie sindacali dei bancari First Cisl, Fisac Cgil, Snfia e Uilca.