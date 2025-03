Bresciatoday.it - Concesio: 24ore Ludica

Leggi su Bresciatoday.it

La terza edizione di "24 Ore" animerà la Biblioteca di(BS) dalle 14 di sabato 29 marzo alle 15 del giorno successivo. Organizzata con le associazioni BICO, Il Tempio Ludico, Driver Pilota e Take a Play, questa maratona di 24 ore celebra la passione per i giochi in scatola e di.