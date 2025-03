Juventusnews24.com - Conceicao Juve: riscatto oppure no dal Porto? Questo aspetto potrebbe metterlo a rischio… Gli aggiornamenti sul futuro del portoghese

di RedazionentusNews24: saràno dal? C’è unchea rischio. GlisulCome riportato dal Corriere dello Sport, per quanto riguarda ildi Francisco, laha un accordo colsulla base del pagamento di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Se i bianconeri dovessero avere le risorse necessarie,ro esercitarla e acquistare definitivamente il giocatore. Però, scrive il quotidiano, visto l’adattamento al nuovo modulo di Tudor (3-4-2-1) cheridurne il minutaggio, verrebbe messa in discussione l’utilitàtipo di investimento così esoso. Lantus ha già stanziato circa 70 milioni di euro per altri riscatti, per cui un altro esborso sarebbe difficile da gestire.