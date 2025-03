Tvzap.it - Conad ritira i würstel di suino: tracce di proteine del latte non dichiarate

ha recentemente informato i consumatori di un ritiro precauzionale riguardante un lotto didia suo marchio. Il motivo della decisione risiede nella presenza non dichiarata didelrilevata nell’ambito di rigidi controlli interni sul prodotto.La partita interessata riguarda confezioni da 100 grammi, con una data di scadenza prevista per il 28 maggio 2025. Questo gruppo è associato a un specifico lotto produttivo il cui consumo presenta un potenziale rischio per persone allergiche.Isono prodotti dal fornitore Salumificio Fratelli Beretta Spa, con sede a Medolago, provincia di Bergamo. L’impianto produttivo è identificato dal codice IT 368 L CE, assicurando così tracciabilità e controllo.Consigli diper i consumatoriesorta chiunque sia allergico alledela evitare il consumo di questo prodotto, sottolineando il rischio di potenziali gravi reazioni allergiche.