Conad richiama würstel di suino per presenza di proteine del latte non dichiarate

ha annunciato il richiamo precauzionale di un lotto didi puroa marchio proprio, a causa delladi tracce didelnon indicate in etichetta. La contaminazione è stata scoperta durante controlli interni di qualità.Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 28 maggio 2025, corrispondente a uno specifico lotto di produzione.Isono stati realizzati perdalla ditta Salumificio Fratelli Beretta Spa, con sede in via Felice Beretta 5, Medolago (BG). Lo stabilimento di produzione è identificato con il marchio IT 368 L CE.: “Se siete allergici non consumatelo”invita i consumatori allergici alledela non consumare il prodotto, in quanto potrebbe causare reazioni allergiche anche gravi.