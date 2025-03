Quotidiano.net - Con Kincaid a passeggio sull’Himalaya: "Nel mio giardino di pace e demoni"

MILANO Jamaica: Passeggiata, un viaggio coraggioso e pieno di avventure ma anche di disagi nasce dal suo amore per il. Cos’è ilper lei? "Una delle grandi influenze sulla mia scrittura è la Bibbia di Re Giacomo. L’isola dove sono cresciuta è considerata un paradiso, ma solo da chi la visita come turista, non da chi ci vive. E in fondo il Paradiso cos’è? Inizia con un, in molte mitologie, ed è un luogo dove non esistono difficoltà: nessun pensiero, nessuna zanzara, nessuna ape anche se scorre il miele. È uno stato di morte, in realtà. Quando penso al Paradiso penso a un Mausoleo, privo di vita. Tutti noi sogniamo il Paradiso, che di fatto non solo non esiste, ma è una convenzione. Anche ilè qualcosa che si costruisce e che si oppone alla natura, ha dei confini, un ordine, un disegno, pensate ai Giardini all’italiana.