Lanotiziagiornale.it - “Con i bombardamenti è a rischio la vita degli ostaggi”. Hamas prova a fare pressioni su Israele, ma Netanyahu tira dritto: “Liberateli o per voi sarà sempre peggio”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Con i negoziati per la pace a Gaza ormai del tutto fermi e i combattimenti che da giorni sono tornati a devastare la Striscia, a rischiare lasono anche gliisraeliani ancora nelle mani di.Ad affermarlo, probabilmente nel tentativo di convincere il primo ministro Benjamina tornare a negoziare un accordo per porre fine alla guerra che sta sconvolgendo il Medio Oriente, è il movimento palestinese, che in un comunicato ha dichiarato: “Secontinuerà a percorrere l’opzione militare per ottenere la restituzione dei suoi cittadini prigionieri a Gaza, glitorneranno nelle bare”.Un macabro messaggio – che deve essere condannato senza se e senza ma – con cui il gruppo palestinese spera di riportareal tavolo delle trattative. Tuttavia, non ha sortito effetto.