Quifinanza.it - Comprare casa, prezzi sempre più alti: la classifica delle città più care

Leggi su Quifinanza.it

Grazie soprattutto alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui, il mercato immobiliare italiano ha cominciato a riprendersi nel 2024. Secondo il Report Fiaip Monitora Italia del Centro Studi Fiaip, su un campione di oltre 600 agenti immobiliari e professionisti del Real Estate, in collaborazione con Enea e I-Com, le compravendite sono cresciute dell’1,5%.Si è sviluppata una particolare attenzione per le abitazioni con una maggiore efficienza energetica, segno di un cambio culturale ma anche dell’incombenza della direttiva europea sulle Case Green. Sono cresciuti anche iabitazioni e gli affitti, soprattutto nelle grandi.Lein cui icase sono aumentati di piùLerimangono nel 2024 il centro del mercato immobiliare italiano. Il continuo spostamento di popolazione dalle province ai grandi centri comporta una domanda in aumento a cui le nuove costruzioni faticano a far fronte.