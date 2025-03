Ilgiorno.it - Como, cade in bici e non riesce più a respirare: recuperato dai vigili del fuoco

, 27 marzo 2025 – E’ stato salvato daidel, dopo essere caduto incletta e andando incontro a problemi respiratori che non gli consentivano di ripartire. L’intervento deidelè avvenuto in tarda mattinata in via per Bronno a, nella Spina Verde a ridosso del confine con San Fermo della Battaglia. L’uomo, 37 anni, ha chiamato i soccorsi spiegando di aver perso il controllo dellacletta, lamentando appunto difficoltà respiratorie. La squadra deidelha dato supporto al personale sanitario del 118, per il recupero del ciclista, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.