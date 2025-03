Ilgiorno.it - Como, botte e minacce ai genitori per avere denaro: 28enne arrestato mentre li obbliga a un prelievo al Bancomat a mezzanotte

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 marzo 2025 – Anni di maltrattamenti ed estorsioni ai, fino a spingerli a chiedere aiuto a una pattuglia di passaggio,il figlio li portava di notte a uno sportelloper farsi consegnare altro. L’uomo, un comasco di 28 anni, è statoin flagranza da una pattuglia della Squadra Volante, intervenuta su richiesta della polizia locale, che era stata fermata dal padre in piazza San Rocco, mercoledì verso. L’intervento Dopo aver messo in sicurezza i, la polizia locale ha atteso l’arrivo della Volante, che ha portato tutti in Questura dove è stata ricostruita l’intera vicenda. È così emersa una situazione che proseguiva da almeno sei anni, connotata da maltrattamenti,e litigi, continue richieste diche se non soddisfatte, scatenavano ira, violenza eanche di morte.