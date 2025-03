Quotidiano.net - Commissione UE: Procedura scritta per emendamento su emissioni CO2 auto e furgoni

Dopo il rinvio di martedì, laeuropea ha aperto laper adottare l'al regolamento sulleCO2 di, che punta a concedere più flessibilità alle casemobilistiche nel raggiungimento dei target di taglio delle, evitando così l'imposizione delle multe al via da quest'anno per chi non si adegua. Lo si apprende a Bruxelles. Entro domani mattina alle 10 tutto il collegio di commissari Ue dovrà pronunciarsi in formasull'adozione dell'. Se nessuno si opporrà, la modifica sarà adottatamaticamente e proposta a governi e Parlamento Ue.