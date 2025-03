Puntomagazine.it - Come costruire un reddito sostenibile dal Trading ed evitare i cicli di Boom e Bust

Molti trader alternano fasi di guadagni elevati a perdite devastanti. Dopo una serie di operazioni vincenti, la fiducia aumenta e porta a incrementare la dimensione delle posizioni, spesso senza una gestione del rischio adeguata. Questo modello, notociclo-and-, è uno dei motivi principali per cui la maggior parte dei trader non riesce a mantenere una redditività costante nel tempo. In questa guida analizzeremo perché i trader cadono in questo ciclo,le istituzioni gestiscono il rischio in modo diverso e quali passi pratici adottare perunstabile enel.Il ciclo-and-: perché i trader lottano con la costanzaIl ciclo si innesca quando una serie di operazioni vincenti porta a un eccesso di fiducia. Questo porta ad aumentare la leva finanziaria e ad allentare le regole di gestione del rischio.