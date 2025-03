Sololaroma.it - Come cambia la Roma senza Dybala: Ranieri studia un nuovo modulo

Ladovrà abituarsi a fare a meno di Pauloalmeno fino al termine della stagione e, forse, anche per l’inizio della prossima, visto quanto dichiarato dopo l’atterraggio a Ciampino. La notizia del suo intervento a Londra ha confermato che il recupero sarà lungo, e ora tocca a Claudiotrovare la soluzione migliore per colmare l’asdel talento argentino.Passaggio alla difesa a 4?Sabato a Lecce, la squadra ripartirà dal consueto 3-4-2-1, complici le assenze di tutti e tre i terzini destri. L’attenzione sarà anche sulla difesa:potrebbe rilanciare Hummels dopo l’errore costato caro in Europa League o dare un’altra chance a Nelsson, che fin qui è stato titolare solo contro l’Empoli.Ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro potrebbe riservare anche un cambio di sistema, con il 4-3-3 o il 4-2-3-1 che diventano alternative concrete.