Gqitalia.it - Come arrivare All'essenza di Franco Battiato con un libro

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Non sorprende che. All’,** **volume enciclopedico appena pubblicato da Mondadori che contiene sue dichiarazioni estrapolate dalle interviste rilasciate negli anni, sia comparso al terzo posto (primo nella categoria #musicapop) della classifica italiana dei libri più venduti di Amazon. Solo due posti sotto il nuovo romanzo di Joël Dicker.ci manca. Non soltanto per la sua musica, che per fortuna possiamo continuare ad ascoltare comunque. Quello che manca di più da quando se n’è andato è il suo sguardo sul mondo e sugli strani giorni che continuiamo a vivere. Da quel 18 maggio 2021 - non compariva da molto prima in realtà - senza la sua voce di uomo ancor più che di cantautore, chiunque lo apprezzasse ha percepito un vuoto.