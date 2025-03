Liberoquotidiano.it - "Come a Capalbio": Schlein spianata

"A parte gli scherzi, lei pensa che andare a Ventotene sia importante?", chiede Luca Bizzarri al sodale Paolo Kessisoglu in versione Elly. Luca e Paolo, nella loro copertina satirica a DiMartedì, su La7, hanno l'imbarazzo della scelta perché nel weekend la sinistra ha dato spettacolo. Vale a dire il peggio di sé. C'era Romano Prodi che ha maltrattato una giornalista di Quarta Repubblica e i due comici genovesi paragonano il Professore a Davide Lacerenza, quello della Gintoneria, il locale milanese finito sotto sequesto per un giro di escort e cocaina ("Se tiri in pubblico prima o poi ti incastrano", ironizzano). E soprattutto, sabato, è stata la volta della "gita a Ventotene" di 100 esponenti dem.non c'era, ma secondo Kessisoglu era più che entusiasta dell'iniziativa lanciata da Morassut.