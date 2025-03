Ilgiorno.it - Coltello e marijuana. Arrestato pusher

Leggi su Ilgiorno.it

Girava con fare sospetto ai giardini di via Cuba, nel centro del Villaggio Ambrosiano, quando è scattata la perquisizione da parte degli agenti della polizia locale. Un egiziano è finito in manette per spaccio: in tasca aveva 120 grammi die un. Il giovane era già finito nei guai, sempre per precedenti di droga: solo un anno fa era statodalla Guardia di Finanza. Appena uscito dal carcere, ilha ripreso il suo "lavoro".