Nuovasocieta.it - Collisioni annuncia la seconda giornata Giovani: il 13 luglio Sfera Ebbasta e Kid Yugi

Arriva ail ‘Double Bill’ che migliaia distavano aspettando, con il ritorno del Re della Trap, campione di ascolti su Spotify, in un doppio concerto in programma domenica 132025 in piazza Medford ad Alba che vedrà protagonista anche l’attesissimo Kid, vera sorpresa del rap italiano con oltre 200 milioni di streaming, 4 dischi d’oro e un disco di platino.Ad aprire ladi concerti ci sarà anche Nabi, ilssimo e brillante rapper italo-francese che sta conquistando il cuore delle nuove generazioni.Unamaratona di concerti dedicata aie aissimi, che trasformerà nuovamente Alba nel cuore pulsante della musica contemporanea, crocevia di culture, contraddizioni sociali, sguardi inediti sul futuro e ritmi nuovi.