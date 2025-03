Lanazione.it - "Coinvolgere tutti nella scelta necessaria"

Leggi su Lanazione.it

Nessuna volontà polemica ma il desiderio di trovare una soluzione. Il consigliere regionale del Partito Democraico, Davide Natale, interviene sulla questione del trasferimento a Brugnato del polo logistico della protezione civile, oggi a Santo Stefano: "Sono mesi che diciamo, inascoltati anche dalla giunta regionale, che la sede di Santo Stefano non è idonea a ospitare la protezione civile e che ne serve una nuova che sappia rispondere alle esigenze operative, di formazione dei volontari, di deposito sia per i generi di necessità durante le operazioni che per le dotazioni necessarie alle attività e sia per ciò che riguarda i mezzi e le attrezzature a disposizione. Serve in tempi stretti vista la situazione". Il consigliere assicura che non c’è "nessuna battaglia di campanile, ci mancherebbe.