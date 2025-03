Sport.quotidiano.net - Coach Bellano: "Giusto premio ai nostri sforzi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La soddisfazione per l’impresa sportiva e per la promozione in serie A1 si legge negli occhi di tutti dopo i primi festeggiamenti in campo. L’allenatore Massimosi scioglie in alcune considerazioni d’orgoglio: "Questa squadra ha dimostrato di essere ampiamente la più forte del torneo – ribadisce il– È da metà girone di andata che siamo primi, nella Pool Promozione abbiamo vinto 9 partite consecutive da 3 punti e non abbiamo mai perso uno scontro diretto durante tutta la stagione. C’è grande soddisfazione per un risultato ampiamente meritato, e ci dispiace per chi alla vigilia del campionato non ci vedeva tra i favoriti. Questo traguardo è frutto del lavoro di tutti, adesso ci godiamo la festa". Spazio alle giocatrici e a parlare è il capitano Serena Ortolani col microfono per la premiazione come miglior giocatrice del campionato: "Ringrazio le mie compagne e questa fantastica squadra per il– le parole dell’ex azzurra – Non è stata una stagione facile, ma ci siamo meritate questo traguardo.