CM com – Oltre il PSG | QSI pronto a rilevare il Malaga la situazione | Calciomercato

2025-03-27 00:20:00.com riporta quanto segue:il PSG: QSIil, la.com Homeil PSG: QSIil, laAFP via Getty Images Gabriele Stragapede 33 minuti fa Una nuova espansione in casa QSI? Come riporta anche Calcio&Finanza, il, attualmente in Segunda Division (la serie b spagnola) è finito nel mirino del Qatar Sports Investments, proprietario della maggioranza del Paris Saint-Germain.