CM com – Milan | c’è Gimenez per Conceicao ma Abraham resta in pole Da Loftus-Cheek a Leao le ultime verso Napoli | Primapagina

2025-03-27 21:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:: c’èper, main. Da, leCalciomercato.com Home: c’èper, main. Da, lever. Daniele Longo 13 minuti fa Una buona notizia per Sergio: Santiago, che ieri aveva lavorato a parte a causa del leggero problema alla caviglia rimediato in nazionale, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.