Clizia Incorvaia denunciata dall’ex Francesco Sarcina | Sfrutta nostra figlia sui social

Con il dolore ancora fresco per la scomparsa della suocera Eleonora Giorgi adessodovrà affrontare un’altra pagina spinosa della storia della sua separazione, il leader delle Vibrazioni.A distanza di sette anni dalla fine del loro matrimonio, e con varie accuse reciproche di tradimenti, il cantante avrebbe denunciato la ex per una presunta violazione della privacy dellache hanno avuto insieme, Nina, nata nel 2015.In particolare, la querela dipenderebbe dalla pubblicazione suidi foto e video della bimba allo scopo di “trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione”, come recita un estratto della denuncia riportato da Repubblica.Questa è in realtà la seconda denuncia portata avanti daper lo stesso motivo; la prima risale al 2019, quandoaveva posto fine alla questione assecondando le volontà paterne.