Clive Revill, voce dell'Imperatore ne L'impero colpisce ancora, morto a 94 anni

L'attore neozelandese era famoso nel circuito di Broadway, protagonista di diversi spettacoli e musical negli Stati Uniti. L'attore neozelandese, noto per la sua lunga carriera a Broadway e al cinema in due film diretti da Billy Wilder, è scomparso all'età di 94era conosciuto anche tra i fan di Star Wars per aver prestato la propriaall'Palpatine in L'. L'attore è scomparso lo scorso 11 marzo in una casa di cura di Sherman Oaks, dopo una lunga battaglia contro la demenza. I ruoli principali diMolto richiesto per la sua versatilità,collezionò svariati personaggi sul grande schermo molto apprezzati dal pubblico come quello del poliziotto .