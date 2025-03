Claymore un’epica avventura tra guerriere e demoni

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandro SpagnuoloNel vasto panorama degli anime* dark fantasy,(?????, Kureimoa) è una serie che ha conquistato il cuore di numerosi lettori con la sua atmosfera cupa, i combattimenti coreografati con maestria e una storia avvincente capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso. Tratto dall’omonimo manga sh?nen (concluso in 27 tank?bon ??? lett. “libro singolo”) volumi singoli, scritto e disegnato da Norihiro Yagi (?? ??), pubblicato tra il 2001 e il 2014 sulla rivista Monthly Sh?nen Jump, l’anime è stato prodotto dallo studio Madhouse (???? ???????, Kabushiki-gaisha Maddohausu) e trasmesso nel 2007 diretto da Sabu (???), pseudonimo di Hiroyuki Tanaka (????, Tanaka Hiroyuki) per un totale di 26 episodi. Finale alternativo al mangaSeguendo fedelmente i primi undici numeri, tuttavia, invece di continuare con il materiale originale, l’opera prende una direzione diversa con un finale inedito creato appositamente per la versione animata in mancanza di materiale sufficiente dal manga.