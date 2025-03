Lopinionista.it - Classifica musica italiana marzo 2025: top 10 del mese

Primodi“Alibi” di Tananai, sul podio Baustelle con “L’arte di lasciare andare” e Fabrizio Moro e il Tre “Prima di domani”Quante volte è successo a una coppia di capire che non è compatibile e che questo succede troppo tardi? Ce lo ricorda con il brano “Alibi” Tananai in vetta alladidedicata al meglio dellade L’Opinionista. Dal 21online il brano è stato scelto come colonna sonora per il film “L’amore, in teoria” di Luca Lucini con protagonista Nicolas Maupas (reso celebre con la serie Mare fuori) in uscita al cinema il prossimo 24 aprile. Non esistono scuse o giustificazioni quando fallisce una relazione ma resta solo un gran dolore per la perdita della dolce metà. Dal 3 aprile al via il tour Europeo del cantautore con la tappa di Zurigo fino a quella conclusiva di Parigi del 28 aprile.