Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Federica Brignone porta a casa tre Sfere di Cristallo! A Ljutic lo slalom

ha conquistato ladelgenerale, quella di discesa libera e anche quella di gigante. La 34enne ha alzato al cielo l’iconica Sfera di, forte di dieci vittorie stagionali (cinque in gigante, tre in superG e due in discesa libera).chiude a quota 1594 punti e 322 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami.Sofia Goggia si è garantita il terzo posto ingenerale: per la prima volta nella storia due italiane salgono sul podio finale, a dimostrazione della loro enorme caratura agonistica. Nella graduatoria di gigante, invece,svetta con 580 punti e 60 lunghezze di margine sulla neozelandese Alice Robinson, superata proprio all’ultima curva dalla nostracolori. La valdostana di era già meritata la coppetta di discesa, mentre quella di superG ha preso la via della Svizzera.