Cityrumors.it - Clamoroso, la Cia ha trovato l’Arca dell’Alleanza: ecco dove

L’Agenzia di segreti più imponente e più importante del mondo ha tirato fuori dei documenti che darebbero l’esatta collocazione delPerdutaUn segreto portato avanti per più di cento anni. Il segreto più importante starebbe per essere svelato e si tratta di un oggetto sul quale sono stati scritti libri, fatti film e tantissime altre cose. E’ il posto, secondo quanto sostengono i cristiani da anni, si trova il forziere in cui sono conservati i Dieci Comandamenti che Dio ha consegnato a Mosé sul Monte Sinai. E secondo l’agenzia di segreti più importante del mondo avrebbe potuto essere sotto il nostro naso per tutto questo tempo., la Cia ha(Ansa Foto)Almeno questo è quanto sostengono i documenti della CIA che sono stati declassificati da qualche giorno e che darebbero l’esatta collocazione del, quella che per tutti èPerduta, ma non è un film o un romanzo, bensì sarebbe la storia vera di uno dei segreti più ben custoditi della storia dell’uomo.