Città verticali | la sicurezza nei tall buildings

Riccione, 27 Marzo 2025 – Negli ultimi anni, leitaliane stanno vivendo una trasformazione urbanistica senza precedenti, con un crescente sviluppo in altezza che modifica il loro skyline. Milano, Roma, Torino e altre metropoli stanno adottando un modello di crescita verticale per rispondere alle sfide della densità abitativa, della sostenibilità e dell’innovazione architettonica.Milano: il laboratorio dell’architettura verticaleMilano è laitaliana che meglio incarna questa evoluzione. Con progetti come Porta Nuova e CityLife, il capoluogo lombardo ha visto sorgere grattacieli iconici come la Torre Unicredit (231 metri), la Torre Isozaki (260 metri se si considera anche l’antenna) e il Bosco Verticale (due torri residenziali da 80 e 112 metri).Entro il 2030, Milano prevede di espandere ulteriormente il proprio skyline arrivando a contare oltre 100 torri, continuando così la sua evoluzione verticale.