Cinque mostre imperdibili a Milano in attesa delle Olimpiadi 2026

all’inizio dell’anno che porta dritti all’appuntamento con le, quando all’ombra della Madonnina ci si aspetta un ulteriore innalzamento dell’alta marea di turisti che - dopo Expo 2015 - ha (ri)messoal centro del mondo. Epicentro della cultura milanese, come sempre, Palazzo Reale. E allora, nella lunga storia di questa location-gioiello e dei tesori del Surrealismo svelati negli anni, ecco i capolavori di Leonor Fini. Donna, artista, eclettica. Vera. Tanto vera da pretendersi e prendersi un ruolo centrale nella società e nella cultura del suo tempo. Questa mostra (visitabile fino al 22 giugno) vuole indagare riflessioni aggiornate sul lavoro di Fini, così da renderlo accessibile a tutte le generazioni. Perché il suo lavoro affronta temi fondamentali della società contemporanea, come la messa in discussione del genere, dell’identità, dell’appartenenza, dei modelli consolidati di famiglia, della mascolinità e della femminilità.