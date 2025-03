Screenworld.it - CineMind: Fantozzi, eroe che non ci meritiamo, ma di cui abbiamo bisogno

Leggi su Screenworld.it

Ci sono film immortali per bellezza e poesia, per quella attitudine nel far continuare a sognare lo spettatore. Allo stesso tempo, esistono film che entrano nell’immaginario collettivo, perché capaci di incarnare ciò che la comunità vive e prova, rappresentando come una fotografia ricca di dettagli minuziosi, la condizione di milioni di persone. Poi, ci sono personaggi che vivono trasversalmente tutte le generazioni, tramandati di racconti in racconti e rimanendo cuciti alle memorie, proclamati icone. Il termineano, per esempio, derivato dal personaggio nato dalla mente di Paolo Villaggio, si aggancia immediatamente a quell’idea precisa di inetto sfortunato, ridicolo e servile che custodiamo nella nostra mente.Erano gli anni Settanta, quelli della fine del boom economico e l’inizio dell’instabilità, della moda e dei colori sgargianti e in Italia usciva nelle sale il simbolo della disfatta dell’uomo medio.