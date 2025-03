Lapresse.it - Cinema, in sala ‘E poi si vede’: il primo film de i Sansoni tra sorrisi e riflessione

Leggi su Lapresse.it

Approdano alcon “E poi si vede” i, duo comico palermitano composto dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone. Nati sul web, dove hanno un seguito di oltre 1,5 milioni di follower, e il grande successo registrato come protagonisti del ‘Prima Festival’ a Sanremo, i due fratelli adesso affrontano la prova del grande schermo. “Il ‘Prima Festival’ ci ha condizionato perché registravamo di notte. Eravamo i vampiri di Sanremo – scherzano, ospiti di LaPresse -. Abbiamo avuto un jet-leg come se ci spostassimo da un continente all’altro. Scherzi a parte, è stato importante. Formativo. L’auto-gavetta del web è stata importante per creare uno zoccolo duro, una fanbase. Abbiamo cercato di convertire i like, i commenti e le condivisioni come se il web fosse una sorta di cavallo di Troia per portarli a teatro, che è un’esperienza completamente diversa”.